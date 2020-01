Stefano Sorrentino dalla serie A alla seconda categoria: firma per il Cervo

Cervo. «Per tenermi in forma per la partita d’addio ho deciso di firmare per il Cervo, in seconda categoria. Farò l’attaccante. Con la speranza che il mister, mio padre, mi faccia giocare».

Con queste parole sul profilo Facebook Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo in serie A ufficializza il passaggio al Cervo, la squadra di Denis Muça allenata dal padre Roberto Sorrentino che milita in seconda categoria.

Un gran colpo per il team di Cervo l’ingaggio dell’ex portiere che un anno fa si è permesso il lusso di parare un rigore a Cristiano Ronaldo.