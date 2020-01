Sanremo. Anche quest’anno si è ripetuto il grande successo di pubblico per il “Concerto di Capodanno” dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che con il consueto appuntamento del 1 gennaio, ha registrato il sold out al Teatro del Casinò.

L’impeccabile esecuzione dell’ormai classico programma con le musiche di Strauss, diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, è stata preceduta dall’intervento dell’assessore alle Politiche Sociali Costanza Pireri che, a nome dell’Amministrazione sanremese ha ringraziato il pubblico presente in sala e i turisti che hanno scelto la Città dei Fiori come loro meta per le vacanze natalizie, a seguire l’intervento del vice presidente Ettore Guazzoni che ha voluto rendere un grazie a tutti i musicisti sul palco e a tutti i dipendenti della Fondazione per il lavoro che stanno svolgendo e per i risultati che stanno ottenendo in questi anni.

I suoi ringraziamenti sono andati, inoltre, anche all’Ancef di Sanremo per gli omaggi floreali al gentile pubblico e per la realizzazione dello splendido addobbo ai piedi del palco del Teatro del Casinò di Sanremo.

Inizia così una nuova stagione invernale per il 2020 che vedrà l’Orchestra Sinfonica di Sanremo impegnata con la nuova programmazione già a partire dal 9 gennaio con il concerto ad ingresso gratuito “L’Eroica” – 250° Anno della nascita di L. V. Beethoven che si terrà presso il Teatro del Casinò di Sanremo alle 17 e diretto dal Maestro Gudni Emilsson.