Sicurezza degli operai su autostrade, M5s: «Irremovibili su revoca concessioni a gestori»

Genova. «Oggi in Consiglio regionale, abbiamo affrontato la delicata questione della sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale: è stata votata una proposta di legge per la quale ho ovviamente espresso voto favorevole nell’interesse di tutti cittadini oltre che dei lavoratori, ma che non posso assolutamente firmare», ha dichiarato la capogruppo regionale e candidata M5S alla presidenza della Regione Liguria, Alice Salvatore.

Che poi spiega le proprie motivazioni: «Questa proposta di legge rafforza un protocollo di intesa, purtroppo in gran parte non rispettato e dunque non attuato, firmato tra la Prefettura, le Società che gestiscono le Autostrade (dunque le concessionarie), le confederazioni sindacali, il Comitato paritetico e le Asl. Il fatto che per aumentare la sicurezza sia stato necessario intervenire a livello regionale con una proposta di legge, conferma ancora una volta l’inadeguatezza dei concessionari. Questi si sono dimostrati incapaci di garantire la sicurezza della cittadinanza e dei lavoratori autostradali».

«La posizione del M5S resta quella di revocare la concessione a questi gestori, che hanno fatto e fanno tutt’ora del profitto il loro unico obiettivo. Ancora una volta siamo costretti a costatare che la sicurezza e il benessere dei lavoratori non sono tra le priorità dei gestori. Gli operatori svolgono i loro compiti giorno e notte sempre in condizioni critiche, soprattutto quando tra loro e le auto che sfrecciano accanto ai cantieri non ci sono adeguate barriere!.

Sostengo dunque la proposta di legge perché ritengo sia doveroso nei confronti di chi lavora e di chi transita in autostrada, ma ribadisco il mio no alla firma: gli attuali gestori sono inadeguati, come dimostra il peggioramento della rete autostradale. Un declino sotto gli occhi di tutti» – conclude Salvatore.