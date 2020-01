Imperia. Verrà pubblicato entro marzo il bando per identificare il soggetto privato che andrà a gestire il rilancio del comprensorio di Monesi di Mendatica, dove nel 2016 una frana ha distrutto la strada provinciale e interrotto i collegamenti con il comprensorio.

E’ stato comunicato stamattina al termine della riunione del tavolo istituzionale voluto da Regione Liguria al quale hanno preso parte la Provincia di Imperia, i Comuni di Mendatica, di Triora, di Briga Alta di Ormea e l’Ente Parco delle Alpi Liguri che ha approvato il programma di rilancio del comprensorio di Monesi.

Una riunione che è servita anche a istruire la richiesta di definizione delle aree sciabili per circa 200 ettari presentata dal Comune di Triora.

L’obiettivo è quello di ripartire per il mese di giugno 2020 a cominciare proprio dalla individuazione del gestore che si occuperà del rilancio dell’area per due anni, prorogabili fino a tre, in attesa della presentazione di un project financing per far salire la gestione di ulteriori 20 anni per consentire l’ammortamento degli investimenti.

Il piano di rilancio concordato, anche se in linea generale, con gli enti che fanno parte del tavolo istituzionale prevede:

– Attivazione degli impianti di risalita: riattivazione della seggiovia, attrezzata anche per il trasporto delle biciclette per consentire a escursionisti e bikers il collegamento con la Monesi – Limone Piemonte, la lunghissima strada militare che da giugno avrà nuovamente un punto di partenza in Liguria;

– Realizzazione di un bike – park, un’area dedicata alle bici con sentieri protetti e piste di down – hill;

– Interventi pedonali e nuove attrezzature per bikers sui sentieri di collegamento tra la seggiovia, la strada militare Monesi-Limone e l’Altavia dei Monti liguri per poter raggiungere zone di inestimabile bellezza come Colle Melosa, il bosco delle Navette e monti come Toraggio e Marguareis che fino a oggi scontavano una scarsa accessibilità;

– Ripartenza, entro l’inverno 2020, della stazione sciistica e riattivazione dello skilift dell’Ubaghetto per raggiungere le aree più alte e innevate sopra i 1.800 metri.

– Strutture attrezzate per la ristorazione e assistenza ai ciclisti

Regione Liguria nel frattempo ha già effettuato un investimento complessivo di oltre 2 milioni e 450mila euro per aprire il cantiere, realizzare un nuovo bypass stradale in sostituzione della strada provinciale interrotta dalla frana nel 2016, già aperto pedonalmente il 24 dicembre e pronto per la primavera a riaprire anche alle auto; effettuare una verifica costante della frana di Mendatica ripristinare il transito sul ponte sul rio Bavera che collega al Piemonte. Ulteriori 479milla euro sono stati stanziati da Regione Liguria attraverso il fondo per la montagna e serviranno a garantire un monitoraggio costante del territorio e della frana con la realizzazione di drenaggi per intervenire sulla falda della frana e canalizzare le acque.

«In questi ultimi tre anni abbiamo lavorato per il recupero dei collegamenti con Monesi – ha sottolineato l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – Un lavoro difficile di programmazione e di pianificazione del territorio. Per portare avanti il lavoro è servito un confronto continuo con le amministrazioni locali. Adesso finalmente cominciamo a guardare al futuro prossimo: tra pochi mesi verrà definitamente aperta la strada del by pass di collegamento e quindi questa è stata una riunione fondamentale per pianificare le azioni necessarie per tutta l’area».

«Tutto quello che il territorio ha fatto e le risorse che, come Regione Liguria, abbiamo stanziato ci dimostra che da un evento catastrofico, può nascere anche qualcosa di buono – ha affermato l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – Proprio nella primavera e nell’estate 2020 metteremo in piedi un grande piano di rilancio del territorio creando le condizioni affinché un’area da anni isolata possa ripartire con una nuova gestione, prevendo non solo un turismo invernale, ma anche estivo. A questo proposito metteremo a disposizione ulteriori risorse derivanti dal fondo europeo Alcotra per un’adeguata promozione in grado di valorizzare al meglio gli interventi che verranno effettuati».