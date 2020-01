Imperia. Si apre con una vittoria il 2020 della Maurina Strescino Imperia.

Nel recupero della 6’ giornata sospesa per allerta rossa le imperiesi si impongono 3/1 al Pala Lino Maragliano sulle padrone di casa della Normac AVB.

Partita non semplice per Giordano e compagne dopo la sosta per le festività natalizie. Le “maurine” impiegano quasi due set prima di rientrare nel giusto ritmo gara con cui avevano concluso il 2019.

La vittoria numero otto su dieci gare permette alle ragazze di coach Gallo e Ozenda, grazie al miglior quoziente set, di inserirsi al 2’ posto della classifica provvisoria.

Sabato 11 gennaio per l’ultima gara del girone di andata alle 21 derby cittadino all’ITIS con la NSC Nuova San Camillo.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D

Recupero 6^ Giornata sospesa per allerta

Genova 08/01/2020

Normac AVB – Maurina Strescino IM 1 – 3 (25/22-21/25-13/25-19/25)