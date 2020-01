Serie C femminile, va in scena il recupero tra Volare Volley e Grafiche Amadeo Sanremo

Sanremo. Domani sera ad Arenzano va in scena il recupero tra il Volare Volley ed il Grafiche Amadeo Sanremo valido per il campionato di serie C donne.

Per il Grafiche Amadeo è una gara importante per allontanarsi dalla zona bassa della classifica e soprattutto in vista del derby contro le cugine della Nuova Lega Pallavolo Sanremo che andrà in scena sabato al Palafiori alle 18.

Una stra cittadina che mancava da anni nella città di Sanremo.