Seconda Categoria, San Filippo Neri Albenga mette ko San Bartolomeo Cervo

San Bartolomeo al Mare. Il San Bartolomeo Cervo domenica scorsa ha perso contro San Filippo Neri Albenga.

Gli avversari hanno conquistato la partita, valida per l’11esima giornata del girone A di Seconda Categoria, con un netto 0 – 4 grazie alle reti di Principato, Tomaso e Munì e Mercandelli.

Il San Bartolomeo Cervo, che è rimasto in classifica con 6 punti, tornerà in campo il 9 febbraio per affrontare la Virtus Sanremo.