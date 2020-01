Seconda Categoria, finisce in parità Oneglia–Academy Albissola

Imperia. Finisce con un pareggio Oneglia–Academy Albissola, andata in scena domenica scorsa.

La partita, valida per l’11esima giornata del girone A di Seconda Categoria, si è conclusa 1 – 1. Per i biancazzurri ha segnato Carpita, mentre per l’Oneglia ha fatto gol Bella. La squadra imperiese occupa così la seconda posizione in classifica con 26 punti.

L’Oneglia tornerà in campo il 9 febbraio per affrontare Santo Stefano.