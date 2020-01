Seconda Categoria, Ciro Di Donato dell’Atletico Argentina dovrà saltare tre partite

Taggia. Ciro Di Donato dell’Atletico Argentina dovrà saltare tre partite.

E’ il provvedimento deciso dal giudice sportivo, per quanto riguarda il girone A di Seconda Categoria, in quanto «espulso per recidività in ammonizioni formali dopo il provvedimento disciplinare teneva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara».