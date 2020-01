Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Gino Bertucco, uomo importante nella storia biancazzurra degli ultimi 50 anni.

Bertucco ha ricoperto con la Sanremese ben tre figure nel corso degli anni: giocatore, allenatore e dirigente. Nato a Buttapietra (Ve) il 06/07/1937 nella sua carriera ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli l’08/09/1957 nell’incontro Napoli-Genoa 4-0.

Nella Sanremese ha giocato come centrocampista in serie D e successivamente in Promozione dalla stagione 1967/68 alla stagione 1971/72. Allenò i matuziani nella stagione 1969/1970 in serie D subentrando a campionato in corso. Come dirigente ebbe un ruolo importante negli anni ’70 e ’80.

«Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze» – affermano gli Irriducibili Sanremo.