Scelti dalla Sampdoria due giovani del Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Vallecrosia. Occasione unica per i ragazzi del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Nella giornata odierna i 2008, 2009, 2010 e 2011 saranno impegnati a Serra Riccò (GE) dove affronteranno i coetanei della Sampdoria.

«Sarà una giornata dedicata al confronto – fa sapere la società biancorossa – Quattro squadre avranno l’occasione di fare un’esperienza calcistica diversa con una società di livello superiore. Servirà ai ragazzi per crescere e confrontarsi, siamo certi che non la scorderanno facilmente».

La società sta lavorando sodo per migliorare la crescita tecnico-tattica dei propri giovani calciatori e far si che abbiano un futuro nel mondo del calcio. Come è successo a due giovani biancorossi Alex Turrini e Francesco Scandi che sono stati scelti dalla Sampdoria.

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi che stanno facendo enormi progressi, in particolar modo di Alex e Francesco che hanno fatto il primo passo verso il professionismo – commentano il presidente Vincenzo Todaro e il direttore tecnico Francesco Lapa – Un grazie particolare va ai loro mister Anzalone, Scandi e Raffa per aver messo a disposizione dei ragazzi la propria esperienza contribuendo così alla loro formazione e crescita. Inoltre ringraziamo anche le famiglie dei giovani che hanno scelto la nostra società e che con costanza hanno sempre seguito i loro ragazzi. Auguriamo a questi talentuosi calciatori un “in bocca al lupo” per la loro nuova avventura. Con duro lavoro tutto può diventare realtà».

Gli impegni del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia continuano, nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio i biancorossi andranno a Torino per partecipare alla sfilata che si terrà prima della partita Torino-Sampdoria. «Saranno due giorni ricchi di emozioni per i nostri ragazzi. Sabato mattina parteciperanno a gare amichevoli con le squadre del Torino Fc Academy, alle 18 parteciperanno alla sfilata, mentre domenica prenderanno parte a un torneo. Sarà una meravigliosa esperienza per i nostri giovani calciatori»- dichiara la società.