Sara Foscolo (Lega): «Junior Cally danno d’immagine per Sanremo e la Liguria, giù dal palco»

Sanremo.Le dichiarazioni di Sara Foscolo, deputata ligure della Lega.

«È inaccettabile che Sanremo possa ospitare un rapper che nelle proprie canzoni inneggia allo stupro e al femminicidio e che disprezza lo Stato e le forze dell’ordine.

Mi chiedo come sia possibile che la Rai, con i soldi dei cittadini italiani, possa permettere di mandarlo in onda davanti a milioni di telespettatori in prima serata, in primis famiglie e bambini. Ma davvero Amadeus e le conduttrici non hanno letto i testi delle canzoni di Junior Cally?

Dopo lo scivolone in conferenza stampa, Amadeus vuole offendere ancora una volta le donne? Tutto questo è vergognoso e, da ligure, ritengo che la sua presenza rappresenti anche un danno di immagine per Sanremo e tutta la Liguria: giù dal palco».

(Foto di Google)