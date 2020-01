Sanremoinfiore 2020, ecco come partecipare all’evento per il Comune di Bordighera

Bordighera. Come ogni anno il Comune di Sanremo organizza il Corso Fiorito “Sanremoinfiore” Edizione 2020. Anche la città di Bordighera parteciperà con un proprio carro fiorito. La sfilata avverrà domenica 15 marzo 2020 con inizio alle ore 10.30. Il tema di quest’anno è “70 anni e non sentirli…i fiori cantano Sanremo”. Al primo classificato il Comune di Sanremo consegnerà un premio di 3.000 euro; al secondo 2.000 euro e al terzo 1.000 euro. Chi riceverà l’incarico di predisporre il carro fiorito della Città di Bordighera ha diritto a ricevere un finanziamento di 9.000,00 € appositamente stanziato dal Comune di Sanremo; a questo si aggiunge un finanziamento del Comune di Bordighera pari ad euro 3.000,00. La scelta del bozzetto sarà a cura del Comune di Bordighera. Il giudizio è insindacabile.

Chi desidera partecipare alla manifestazione in oggetto deve far pervenire entro e non oltre giovedì 6 febbraio ore 10.00 all’indirizzo lucamoreno2017@gmail.com un bozzetto con relazione descrittiva. Nel progetto si deve trovare sia l’elemento distintivo della città ovvero lo stemma e il nostro brand (che potete vedere in allegato ) e ovviamente gli elementi relativi al tema della rassegna. Per aiutarvi in allegato trovate l’elenco di tutte le canzoni vincitrici del Festival di Sanremo.

Attenzione: contestualmente all’invio del bozzetto dovrà essere indicato oltre alla relazione descrittiva anche la tipologia e il numero dei fiori utilizzati; nominativo del responsabile del carro e suo numero di cellulare; nominativi del personale impegnato all’allestimento ed infioritura del carro nell’autostazione di Piazza Colombo (massimo 25 persone); nominativi del personale che accompagnerà il carro durante la sfilata (massimo 6 persone) nonché i riferimenti dei figuranti che saliranno sul carro, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del regolamento; disposizione di personale per la guida del trattore trainante il carro (in caso negativo l’autista per il trattore verrà reperito dal Comune di Sanremo, ma in questo caso occorrerà esplicitamente dichiarare l’indisponibilità alla guida) e comunque seguire quanto indicato nel documento allegato denominato “istruzioni”.

Nell’ambito di queste indicazioni viene lasciato ampio spazio agli autori affinché sviluppino il più possibile in libertà la loro fantasia.

Per la preparazione del carro è stato redatto un regolamento che trovate qui in allegato insieme alla piantina del percorso, anche se l’ufficio cultura è a disposizione per chi vuole esaminare tali documenti in forma cartacea e ottenerne una copia. Il regolamento va rispettato in ogni suo articolo. Ad ogni e-mail ricevuta dall’ufficio cultura all’indirizzo lucamoreno2017@gmail.com entro il termine sopra citato sarà inviata una risposta di conferma, che vale come ricevuta dell’effettiva ricezione del vostro invio; pertanto in assenza di una e-mail di conferma contattare l’ufficio cultura allo 0184272205, anche per eventuali altre informazioni.

Attenzione: l’aggiudicatario per ottenere i rimborsi sopra citati dovrà documentare ogni spesa sostenuta.