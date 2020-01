Sanremo. É iniziato ufficialmente stamani, sulla scalinata d’ingresso del Casinò di Sanremo con l’attesissimo photocall, il countdown per il 70esimo Festival della Canzone Italiana, in diretta sui Raiuno dal 4 all’8 febbraio.

Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse canora lo aveva già annunciato al termine di Sanremo Giovani e lo ha confermato oggi: dieci donne, showgirls, giornaliste e conduttrici del piccolo schermo, lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston. Si tratta di Antonella Clerici, Monica Bellucci, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, le giornaliste del Tg 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez e la fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello, conclude la carrellata Mara Venier che affiancherà Amadeus nella serata finale.

Per l’edizione numero settanta del festival canoro più famoso d’Italia saranno ben 24 i big in gara: Anastasio con “Rosso di rabbia”, Giordana Angi con “Come mia madre”, Bugo e Morgan con “Sincero”, Junior Cally con “No Grazie”, Elodie con “Andromeda”, Diodato con “Fai rumore”, Francesco Gabbani con “Viceversa”, Irene Grandi con “Finalmente io”, Raphael Gualazzi con “Carioca”, Paolo Jannacci con “Voglio parlarti adesso”, Elettra Lamborghini con “Musica (e il resto scompare)”, Achille Lauro con “Me ne frego”, Le Vibrazioni con “Dov’è”, Levante con “Tiki Bom Bom”, Marco Masini con “Il confronto”, Enrico Nigiotti con “Baciami adesso”, Rita Pavone con “Niente (resilienza 74)”, Piero Pelù con “Gigante”, Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”, Rancore con “Eden”, Riki con “Lo sappiamo entrambi”, Tosca con “Ho amato tutto”, Alberto Urso con “Il sole ad est” e Michele Zarrillo con “Nell’estasi o nel fango”.

«Ci eravamo lasciati dicendo che sarebbe stata una grandissima edizione e mai ci sono state così grandi novità come quelle che ci saranno quest’anno – dichiara il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – Tutta la città deve capire che quella del Festival è un’occasione importante di promozione della città: questo è l’approccio giusto per crescere, cambiare e portare qualcosa di diverso. Mi riferisco a quello che succederà in piazza Colombo e in altre zone della città. Sanremo è un momento di grandissima promozione, non solo per i nostri colori, i nostri profumi, i nostri sapori, daremo grande risalto alla nostra Orchestra Sinfonica e ai nostri fiori, per i quali ci saranno novità che al momento non vi svelo».

«Il 70° Festival di Sanremo deve essere il più grande show che possiamo avere nel mondo – ha dichiarato Amadeus- – . É l’intera città che deve vivere e pulsare. Accadrà il grande evento nell’Ariston, ma tutta la città deve vivere. Non condurrò da piazza Colombo, ma ci sarà un’uscita dall’Ariston. La città parteciperà completamente con eventi, trasmissioni. Tutta la Rai si muove perché questo evento appartiene a tutti, Sanremo è di tutti». Per l’occasione Tiziano Ferro che sarà sul palcoscenico dell’Ariston tutte le sere e lo showman Fiorello, ospite durante una delle serate, hanno mandato il proprio saluto, non potendo essere presenti per la speciale occasione.

Dopo aver svelato i protagonisti di questo Festival, non poteva mancare un capitolo dedicato interamente alla scenografia, presentata in un video che ne illustra tutte le capacità tecniche:

