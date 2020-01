Sanremo. Non svela ancora i nomi dei super ospiti, Amadeus, che nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival numero 70, ha annunciato: «Ci saranno grandi sorprese, ma stiamo ancora chiudendo i contratti per cui non farò tutti i nomi».

Per la prima volta, il conduttore e direttore artistico del Festival 2020, si è mostrato reticente nel rilasciare dichiarazioni alla stampa dopo aver svelato molte novità del suo festival, come la presenza di Tiziano Ferro, Roberto Benigni e Fiorello.

«C’è l’idea di avere Albano e Romina insieme sul palco», ha però svelato Amadeus. L’ex coppia potrebbe presentare un inedito scritto 25 anni fa da Malgioglio per i due cantanti, quando ancora si esibivano insieme.

In forse anche la presenza di Ultimo: «L’ho invitato e mi farebbe davvero piacere che venisse», ha detto il direttore artistico. L’artista potrebbe chiudere la kermesse. Tra i nomi in attesa di conferma anche quello di Zucchero