Sanremo. Il Festival 2020, il numero 70 della storia della kermesse canora più importante della musica italiana, sarà diverso da tutti gli altri. Non lo dice solo Amadeus, il vulcanico conduttore e direttore artistico, ma anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ha parlato di un ruolo da protagonisti dell’Orchestra Sinfonica e dei fiori. E anche questa mattina, in sala stampa, i fiori sono stati al centro della scena: con cinque bouquet offerti ad altrettante donne e una cascata di rose ad accogliere i giornalisti.

«Questo Festival deve essere il più grande show che possiamo avere nel mondo – ha detto Amadeus – E’ l’intera città che deve vivere e pulsare, perché il Festival è di tutti». Molte le novità, annunciate senza però svelarne i particolari, della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

«Siamo consapevoli che per la prima volta dalla storia del Festival ci sarà una ventata di novità, come i concerti in piazza Colombo, la mostra a Santa Tecla. Ed eventi in altre location, tra cui il Palafiori che avrà un ruolo importante – ha detto il sindaco Biancheri – Chiunque verrà a Sanremo avrà modo di vivere il Festival anche senza essere in possesso del biglietto».

Particolare anche la scelta delle co-conduttrici: per la prima volta ad affiancare il presentatore ci saranno dieci donne. Una di queste, Francesca Sofia Novello, non ha mai calcato un palcoscenico televisivo: «Non me lo aspettavo – ha detto la modella, quando le è stato chiesto come ha reagito alla proposta di Amadeus si affiancarlo sul palco dell’Ariston – E’ stata una sorpresa che mi è piombata addosso i primi di dicembre. Sono onorata, felicissima, emozionata, ho un cocktail di emozioni interne che è difficile spiegare. E’ la prima volta per me sul palco, anche generale in televisione. Cercherò di essere me stessa, sorridente, solare, spero che da casa questo messaggio arrivi forte e chiaro». Il suo compagno, il campione di motociclismo Valentino Rossi, “era contento”, racconta Francesca, «Mi appoggia sempre in tutte le mie decisioni, ci seguirà”. Per quanto riguarda gli abiti che la modella sfoggerà sul palco, si sa solo che gli stilisti prescelti saranno italiani: «Sono made in Italy al 100 per cento».

«Quando dicono che sono il conduttore della porta accanto mi fanno il più grande complimento – ha dichiarato Amadeus – Entro nelle case facendo la televisione. Faccio televisione per le famiglie e Sanremo è la massima espressione dell’evento per le famiglie».

Dalla bellissima Diletta Leotta è arrivato un saluto alla Sanremese: «Ti aspetto in serie A», ha detto.