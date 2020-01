Sanremo, violenta lite all’uscita di un night: denunciato 25enne

Sanremo. Nella notte del 15 dicembre, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, sono giunte diverse chiamate al centralino del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo per una violenta lite in corso in strada Borgo Tinasso, nei pressi di un locale notturno.

La Squadra Volante è giunta repentinamente sul posto e lì ha trovato il personale del 118 intento a soccorrere un giovane che si trovava a terra ferito. La vittima, italiano di 36 anni, non era in grado di fornire indicazioni ai poliziotti, salvo riferire che per futili motivi e in preda ai fumi dell’alcool era scoppiato un litigio verbale tra lui e altri individui, a lui sconosciuti, e che il diverbio era poi degenerato in uno scontro fisico.

Gli operatori, al fine di ricostruire la dinamica, hanno preso le testimonianze dei testimoni presenti sul posto. Il giovane ha riportato una grave frattura mandibolare. Il giorno successivo è stato trasportato a Genova per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, in esito al quale è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.

A seguito delle indagini esperite nell’immediatezza e nei giorni successivi, i poliziotti sono stati in grado di individuare l’autore della violenta aggressione, un ucraino classe 1994, già noto per la sua indole violenta, che è ora indagato per lesioni aggravate.