Sanremo, Villa Nobel: il museo riapre al pubblico

Sanremo. Dopo le azioni di riqualificazione effettuate da Prime Quality, la società che ha vinto il bando di gestione di Villa Nobel, il museo della prestigiosa dimora storica ha riaperto al pubblico e si possono effettuare le visite dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

La visita al museo di Villa Nobel rappresenta un’esperienza unica, grazie alla ricostruzione degli ambienti dove visse, lavorò e fece le sue scoperte Alfred Nobel, si può rivivere l’atmosfera ottocentensca, si possono ammirare i suoi strumenti di lavoro e si può entrare nella dimensione personale dello scienziato.

Il museo si sviluppa sui tre piani della villa, sono stati ricreati gli ambienti dell’epoca, tra cui lo studio e la camera da letto di Nobel, dove sono stati ricollocati alcuni dei mobili originali.

Un’area del museo è dedicata alla mostra permanente denominata “Scopri l’Ottocento”, che presenta un excursus sulle scoperte più importanti del XIX secolo all’interno delle quali si inseriscono l’invenzione della dinamite e le attività di ricerca di Nobel.

Un’altra sezione del museo è dedicata alla Galleria dei Premi Nobel, nella quale vengono presentate vita e attività di Nobel e degli italiani insigniti del Premio nel corso degli anni.

La collezione di strumenti e apparecchiature scientifiche appartenuti allo scienziato è esposta nella ricostruzione degli ambienti di lavoro e dei laboratori, in origine collocati nel parco, ove, sotto un’alta Cupressus macrocarpa, si conserva ancora il cannone di fabbricazione Bofors (1883) che Nobel utilizzava nei suoi esperimenti sulla gittata delle armi.

Per informazioni e prenotazioni contattare il seguente numero: 0184 501017 oppure l’indirizzo mail: museo@villanobel.it. Per essere sempre informato su eventi ed iniziative di Villa Nobel, memorizza il numero +39 388 8895908 ed invia un whatsapp con scritto Villa Nobel On e sarai sempre aggiornato (servizio gratuito).