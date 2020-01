Sanremo, ultimo open day dell’Istituto Tecnico Turistico e Professionale per i Servizi Sociosanitari “Ruffini-Aicardi”

Sanremo. In prossimità della scadenza del termine fissato per le iscrizioni alla scuola superiore, un gruppo di docenti e studenti dell’Istituto Tecnico Turistico e Professionale per i Servizi Sociosanitari “Ruffini-Aicardi”, sarà ancora a disposizione dei ragazzi delle terze medie e delle loro famiglie per illustrare le caratteristiche dei due corsi di studio e l’offerta formativa dell’istituto “Ruffini-Aicardi”.

Dallo staff per l’orientamento riferiscono che: «E’ molto importante che i ragazzi scelgano in modo consapevole la scuola superiore, e questo è possibile dopo aver ricevuto adeguate spiegazioni. Il nostro bacino di utenza è molto vasto, gli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico e Professionale per i Servizi Sociosanitari provengono prevalentemente da Sanremo, ma anche da città limitrofe come Ospedaletti, Arma di Taggia, Riva Ligure e l’entroterra.

In questi mesi abbiamo partecipato ai Saloni per l’Orientamento, proposto attività didattiche in numerose scuole medie e organizzato vari incontri di orientamento sul territorio per venire incontro alle esigenze di ragazzi e genitori interessati alla nostra offerta didattica e formativa.

L’open day alla “Sala degli Specchi” del Comune di Sanremo di giovedì prossimo, darà a studenti delle terze medie e loro genitori la possibilità di incontrare nuovamente docenti e studenti del “Ruffini-Aicardi” per gli ultimi chiarimenti e informazioni.

Come già fatto in altre occasioni, ricordiamo che, comunque, sul sito della scuola sono reperibili le istruzioni per l’iscrizione on line e la segreteria della sede centrale dell’IIS “Ruffini-Aicardi“di via Lungomare 141 ad Arma di Taggia, fornirà fino al 31 gennaio un servizio di supporto per effettuare l’iscrizione ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15 e sabato 18 gennaio dalle 10 alle 17».