Sanremo, ubriaco chiede una sigaretta e al rifiuto aggredisce ragazzino e carabinieri: arrestato

Sanremo. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando una pattuglia è intervenuta nel parcheggio RT di Piazza Colombo dove era stata segnalata una violenta lite in corso tra due persone.

Un uomo, 36 enne di Imperia, in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, per futili motivi presumibilmente riconducibili alla negazione di una sigaretta, discuteva animatamente con un minorenne italiano, accompagnato da alcuni amici, tentando più volte di aggredirlo strattonandolo per il giubbotto.

Giunti sul posto, i carabinieri si sono frapposti tra i due litiganti nel tentativo di separarli venendo a loro volta aggrediti dall’uomo che versava in totale stato di alterazione.

Dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato e tratto in arresto con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.