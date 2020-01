Sanremo. Al Teatro dell’Opera del Casinò è stato pieno successo per il Galà Swing dell’Epifania, evento conclusivo dell’ottava edizione della rassegna “Swing Corner of Christmas” organizzata dal Centro Kenton in sinergia con l’Assessorato al Turismo e il patrocinio di Fondazione Luttazzi e Sultanato dello Swing.

Teatro gremito per assistere alla “reunion” della storica band matuziana Red Cat Jazz Band diretta da Freddy Colt e composta dai migliori jazzisti del comprensorio. Si è confermata nella sua grande presenza vocale e scenica la vocalist inglese Joanna Rimmer, tornata a Sanremo appositamente per l’occasione.

Brani dixieland e swing, motivi italiani di Barzizza e Luttazzi, inediti di Demo Bruzzone, tutto il repertorio ha suscitato l’entusiasmo del pubblico presente, nel quale si contavano anche diverse personalità della cultura, tra le quali il poeta e scrittore Giuseppe Conte, il maestro Riccardo Zegna, celebre pianista e compositore jazz, il virtuoso violoncellista torinese Lamberto Curtoni, il regista Angelo Gemma, l’editore Domenico Maria Managò.

È stato distribuito in sala l’ultimo numero della rivista “The Mellophonium” diretta da Romano Lupi e gli ex membri della Red Cat, nonché i più affezionati seguaci, hanno ricevuto una spilla-ricordo della speciale “Reunion” di domenica 5 gennaio.

Le immagini di Davide Dalmasso restituiscono la magia dei momenti più belli del concerto.