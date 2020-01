Sanremo. Un anziano è stato investito sull’Aurelia a Bussana, nei pressi dell’hotel Montecarlo, da una Fiat Cinquecento condotta da una donna. Stando a quanto ricostruito fino a ora, l’uomo, che non si trovava sulle strisce pedonali, ha dapprima tentennato, facendo capire all’automobilista che la sua intenzione non era quella di attraversare, poi invece si è buttato in strada, quando ormai non c’erano possibilità di frenata per la Cinquecento, che lo ha travolto.

L’anziano non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è accorsa la polizia con il personale sanitario del 118 e una ambulanza di Volontari Soccorso Sanremo.