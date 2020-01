Sanremo. Forno a legna, a gas o elettrico, alta o sottile, morbida o croccante… Per gli appassionati del pietanza italica per eccellenza, “sua maestà” la pizza, il Casinò municipale accoglie da questa mattina e per tutto il pomeriggio (le premiazioni sono previste alle 16:30) la tappa regionale del circuito L’Italia in una pizza che, influenzata dall’atmosfera festivaliera, vede sfidarsi pizzaioli di tutta la Liguria, anche se di origini diverse, per la creazione della pizza più buona della Regione abbinata in abbinamento con una canzone della kermesse canora.

La gara, valevole per la finalissima del circuito, si svolge nella sala del Teatro dell’Opera, allestita con tanto di forni e tavoli per le giurie composte dai professionisti più affermati della Penisola, le cui esibizioni di fronte a un pubblico di appassionati con delle performance acrobatiche sono molto attese. Assaggio e degustazioni per gli spettatori sono garantite.

A presentare l’evento lo showman Gianni Rossi.