Sanremo, RVS Grafiche Amadeo vince il derby con la Nuova Lega Volley

Sanremo. Dopo diversi anni è tornato il derby stra cittadino per la serie Cdi volley femminile.

Si sono trovate opposte la Nuova Lega Pallavolo Sanremo allenata da Michela Valenzise contro il Riviera Volley Grafiche Amadeo allenata dalla coppia Guadagnoli – Maragliano.

Un derby della massima serie regionale di volley che non si vedeva da anni, giocato in casa della Nuova Lega ovvero al Mercato dei Fiori, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni.

Il Grafiche Amadeo ha imposto decisamente il proprio gioco e nonostante una partita giocata punto a punto nelle fasi finali il Grafiche Amadeo ha saputo mettere in gioco l’esperienza di anni in serie C rispetto alle avversarie neo promosse ed imporsi con un gioco sempre variato tra attacchi centrali e sulle bande, eseguito dalla palleggiatrice Anna Bozzano. Ha vinto per 3 set a 0.

Ottima prova per i cambi, anche per il tipo di partite, per Amadio Miriam classe 2005 e Arianna Gatti classe 2005, comunque è stata una vittoria del gruppo.

Ecco risultato finale e le formazioni:

Sabato 11 gennaio alle 18

Giornata 11, gara 2072

IMP. SP. Mercato Dei Fiori – in via Quinto Mansuino, 12

Bussana di Sanremo

Nuova Lega Pallavolo Sanremo- Grafiche Amadeo Sanremo 0-3

19/25 23/25 22/25 I Arbitro: Castelluzzo Alessandro, II Arbitro: Iaria Marina

Nuova Lega Pallavolo Sanremo: 21 Caprile Giorgia, 8 Cocco Valentina, 5 Corradini Ilaria, 11

Cugge Chiara, 18 De Vincentiis Martina, 4 Delle Monache Giorgia K, 19 Losorgio Silvia, 12

Marelli Matilde, 1 Scialanca Rebecca, 7 Valenzise Rubina L1, 2 Volpi Chiara, 10 Zagari Martina. II allenatore Bruno Sergio, I allenatore Valenzise Michela, segnapunti Alborno Gina, addetto all’arbitro Fagnani Cesare, dirigente accompagnatore Marelli Paolo.

Grafiche Amadeo Sanremo: 17 Adamo Alice, 32 Amadio Miriam, 9 Andreis Elena K, 11 Banzato Chiara, 6 Bozzano Anna, 5 Gandolfo Camilla, 3 Gatti Arianna, 30 Guidi Martina, 10 Laura Francesca, 1 Manfrin Rebecca, 21 Muraglia Lucrezia, 2 Patricelli Marzia L1, 16 Scamorza Giada L2, I allenatore Maragliano Sabrina, dirigente accompagnatore Guadagnoli Fernando.