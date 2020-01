Sanremo. Non c’era più un posto libero a sedere, ieri pomeriggio, al Teatrino della Federazione Operaia di via Corradi. In tanti erano lì per ricordare il compianto Franco D’Imporzano, Cittadino Benemerito e per decenni figura di spicco del panorama artistico-culturale cittadino (e non solo) .

A D’Imporzano è stato dedicato il recital multimediale “Sarò sempre Franco”, con la proiezione di estratti dei cortometraggi dei fratelli Di Gerlando, che hanno visto la presenza di Franco come attore e di alcuni filmati in cui ha vestito i panni di “Chansonnier” con il gruppo musicale guidato da Freddy Colt.

di 11 Galleria fotografica Sanremo ricorda Franco D’Imporzano









Altro momento segnante dell’evento è stato la lettura di alcuni articoli storico-teatrali su riviste culturali che hanno rivelato la sua grande conoscenza, competenza ed amore verso il teatro dialettale e dalla lettura. Il recital si è aperto con la lettura, da parte degli attori della Compagnia Stabile, di alcune poesie ironiche e sentimentali, hanno dipinto la personalità versatile ed istrionica del personaggio.

«Di Franco ci manca e mancherà la sua figura di personaggio eclettico che sapeva comporre, scrivere e tradurre- spiega Anna Blangetti, direttrice artistico della Compagnia Stabile Teatro di Sanremo – e soprattutto sapeva recitare con una forza interiore che caratterizzava anche la sua vita».