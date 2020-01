Sanremo, progetti rivolti alle imprese. In Comune arriva un consulente caccia fondi

Sanremo. Ufficio Attività Produttive sotto organico e in carenza di competenze specifiche impegnate nella quanto mai importante ricerca di fondi nazionali e europei da destinare allo sviluppo di progetti rivolti alle imprese cittadine. No problem: arriva un consulente esterno ad hoc.

L’amministrazione comunale ha affidato alla consulente aziendale Nadia Penasso l’incarico riguardante la progettazione e l’attuazione del programma dell’assessore alle Attività Produttive Mauro Menozzi, rivolto in particolar modo al reperimento di fondi per gli enti locali.

Alla manifestazione d’interesse pubblicata da Palazzo Bellevue lo scorso 27 novembre per la ricerca di un professionista del settore altamente qualificato, è pervenuta la sola risposta della sanremese con studio in piazza Eroi. La somma complessiva stanziata per il corrispettivo dovuto è di 10.400 euro.