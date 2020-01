Sanremo, porte aperte all’istituto agrario Ruffini-Aicardi

Sanremo. Sabato 25 gennaio dalle 15 alle 18 si terrà l’open day all’istituto agrario di Sanremo.

Si avvicina il termine per le iscrizioni alla scuola superiore e per chi ancora fosse indeciso o non avesse avuto l’opportunità di visitare la scuola, l’istituto “Ruffini-Aicardi” propone questa giornata per presentare il corso di studio di agraria.