Sanremo. Piazza Colombo gremita di bambini e genitori, questo pomeriggio, per l’arrivo della Befana dei vigili del fuoco. La simpatica vecchietta, da un mezzo dei pompieri, ha distribuito caramelle ai giovanissimi presenti.

In questi giorni, nella caserma dei Vigili del Fuoco, sono stati reclutati i soci Lions dei due club sanremesi, guidati da Sara Damico(L.C. Sanremo Matutia) e Roberto Pecchinino(L.C. Sanremo Host) con i soci Marisa Squillace, Eleonora Colombi con Isabel, Vincenzo Benza e Domenico Frattarola, per preparare centinaia di calze e sacchetti pieni di caramelle, che oggi sono stati regalati ai più piccoli.

Il Presidente della IV Circoscrizione Danilo Papa del Distretto Lions 108 Ia3, con soddisfazione per la sinergia che unisce i due Lions Club sanremesi, nel realizzare service insieme, e per tutte le persone e le ditte che si sono messe a disposizione per regalare un sorriso (e tante caramelle) ai più piccoli, ma anche ai genitori e ai nonni.