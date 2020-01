Sanremo, open day al plesso Montessori

Sanremo. Le insegnanti del plesso Montessori, facente parte dell’istituto comprensivo Sanremo Levante, in occasione dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021, invitano grandi e piccini nella giornata dell’8 gennaio in occasione dell’open day.

«Vi invitiamo a visitare la nostra scuola per farvi vedere come i nostri bambini lavorano seguendo la metodologia montessoriana. Vi aspettiamo numerosi» – fanno sapere gli insegnanti.