Sanremo. Nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica a Palazzo Roverizio (via Escoffier, 29), giovedì 23 gennaio, alle 17, con il concerto “Boccherini precursore di Mozart”, dedicato al celebre compositore ricordato soprattutto per i quintetti e tra i principali compositori italiani ad occuparsi quasi esclusivamente di musica strumentale.

Le affinità con Mozart si potranno cogliere ascoltando il concerto K. 219 per violino del maestro salisburghese e la sinfonia in Re maggiore op. 12 del compositore lucchese, entrambe in programma.

A dirigere, il M° Nikolay Lalov mentre ad esibirsi in qualità di violino solista, Romulo Assis. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Di seguito il programma dettagliato:

FRANZ JOSEPH HAYDN

SINFONIA N. 62 in Re Maggiore

1) Allegro

2) Allegretto

3) Minuetto (Allegretto). Trio

4) Finale (Allegro)

WOLFGANG AMADEUS MOZART

CONCERTO N. 5 in La Maggiore K. 219 per Violino e Orchestra

1) Allegro aperto

2) Adagio

3) Rondò (Tempo di Minuetto)

LUIGI BOCCHERINI

SINFONIA OP. 12 N. 3 G 503