Sanremo, molestava i passanti: fermato 30enne

Sanremo. Ieri mattina un equipaggio della squadra volante dopo aver fermato un trentenne di origini tunisine che, in evidente stato di ebbrezza, stava molestando i passanti, ha verificato dai controlli esperiti in banca dati che a suo carico gravava un ordine di espulsione non eseguito.

Lo ha così deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa in materia di stranieri.