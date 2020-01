Sanremo, lotteria del Centro di aiuto alla vita: ecco i numeri vincenti

Sanremo. Nella giornata di ieri, presso Basilico & Pinoli in corso Matuzia, si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincitori della lotteria del Cav, Centro di aiuto alla vita.

Ecco i numeri vincenti:

1) numero 146 due biglietti per il Festival di Sanremo

2) numero 267 due biglietti per il Festival di Sanremo

3)numero 42 due biglietti per il Festival di Sanremo

4)numero 515 una smartbox benessere

5)numero 115 un orologio presso l’oreficeria Di Stasi

6)numero 435 una composizione floreale Monremo

7)numero 85 un buono spesa salumeria da Mimmo al mercato annonario

8)numero 89 un buono spesa banchi 12 e 18 al mercato annonario

9)numero 554 buono per due merende da Basilico & Pinoli alla Foce

10) numero 254 un buono per due colazioni al bar Eden alla Foce