Sanremo, lo scrittore Roberto De Ponti ospite dei Martedì Letterari del Casinò

Sanremo. Domani 21 gennaio ore 16.30 nel teatro dell’Opera nell’ambito dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo Roberto de Ponti presenta il libro:”Queen Opera omnia”.

Il duo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Cristina Noris: clarinetto e Vitaliano Gallo: fagotto – chitarra eseguiranno liberi adattamenti e pagine scelte dai Queen: Crazy Little Thing Called Love , Bohemian rapsody ,It’s A Hard Life eWe are the champion. L’incontro è inserito nel piano di formazione dei docenti.

Questo libro affronta tutte le canzoni dei Queen. Un’impresa titanica, un’opera puntigliosa e straordinaria, un vero e proprio viaggio alla scoperta profonda del “mito”. Roberto De Ponti ha raccolto informazioni su ogni singolo brano, dai primi germi di idea alla messa in nastro, dal racconto del lavoro in studio agli eventuali sviluppi sulla scena. Si parla dell’accoglienza dei fans, non si dimenticano i giudizi della stampa, ma soprattutto spiccano le parole dei diretti interessati, scelte con cura appassionata dalle migliaia di interviste rilasciate nel corso degli anni.

Un mosaico che vale non solo come immenso repertorio di consultazione ma anche come importante traccia biografica. Il risultato è un libro completo, esaustivo e sorprendente che racconta una delle leggende più belle e indimenticabili della storia del rock.

Roberto De Ponti lavora al “Corriere della Sera” come vice capo redattore dello sport, è una firma nota nel mondo del basket e ha scritto le biografie di Valentino Rossi e Dino Zoff: ma ha una passione divorante per la musica rock e in particolare per i Queen, di cui è diventato negli anni uno dei cultori più attenti e maniacali.

Il 28 gennaio alle 16.30 in salal Privata in collaborazione con il Fondo Italiano per l’Ambiente Alberto Saibene presenta il libro: “ll Paese più bello del mondo: Il Fai e la sfida per un’Italia migliore (Utet).Gli incontri sono inseriti nel piano di formazione dei docenti.