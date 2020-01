Sanremo, litiga in strada con la ragazza, poi aggredisce i carabinieri. Arrestato

Sanremo. Un 21enne di Albenga è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri di Sanremo, intervenuti su richiesta di alcuni cittadini che avevano segnalato una accesa lite tra il giovane e la sua ragazza, minorenne, anch’essa del Savonese.

E’ successo poco prima dello scoccare della mezzanotte, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Ai militari della compagnia di Sanremo viene era stata segnalata una lite, un’aggressione, in via Escoffier: stando alle prime indicazioni, un ragazzo sta picchiando una ragazza.

I militari sono giunti sul posto dopo pochi minuti, ma la situazione è ben presto degenerata. Il 21enne e la ragazza, infatti, hanno iniziato ad aggredire i carabinieri che li stavano per identificare, insieme a un equipaggio della Polizia Locale e della Polizia di Stato.

Insulti, schiaffi, pugni: contenere i due, i quali hanno evidentemente esagerato con l’alcool, non è stato semplice.

La ragazza è stata accompagnata all’ospedale, mentre il ragazzo, una volta sull’auto dei militari, ha iniziato a dare nuovamente in escandescenze, colpendo con pugni e calci la porta e il finestrino del veicolo, danneggiandolo.

Una volta in caserma, dopo un momento di apparente tranquillità, ha ricominciato a inveire contro i militari, insultandoli e strattonandoli.

Alla fine il 21enne è stato arrestato, anche per evitare che tornasse a mescolarsi tra la folla.

Stamattina, al termine della direttissima, è stato condannato a 7 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa.