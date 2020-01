Sanremo, Liguria Popolare organizza un incontro su “Infrastrutture e Ambiente”

Sanremo. Liguria Popolare è un movimento civico di natura politica che opera nel territorio della Regione Liguria. Per le Regionali 2020 si colloca nella coalizione che correrà per la riconferma di Giovanni Toti alla guida della Regione Liguria.

In vista delle regionali gli stati generali di Liguria Popolare sono organizzati il 19 gennaio alle 10.30 al Teatro Centrale di Sanremo e avranno come tema centrale di discussione “Infrastrutture e Ambiente”. Tema centrale per lo sviluppo del nostro territorio.

La prima parte dell’evento prevede la presentazione del movimento Liguria Popolare a livello regionale, provinciale e di sanremo. La seconda parte prevede una tavola rotonda alla quale parteciperanno Giovanni Toti, Marco Bucci, Edoardo Rixi, Maurizio Lupi, Massimiliano Iacobucci, Carlo Bagnasco e Andrea Costa.

Liguria Popolare, oltre a presentare la propria proposta civico-politica, coglie l’occasione di riunire le forze politiche di maggioranza a livello regionale per discutere temi fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori.