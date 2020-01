Sanremo, le squadre del Grafiche Amadeo scendono in campo nel fine settimana

Sanremo. Parte oggi il fine settimana del Grafiche Amadeo con l’incontro a Genova contro l’ostico Colombo Genova.

I maschi della serie D dovranno mantenere il passo della prima della classe e confermare i risultati fin qui ottenuti con il secondo posto.

Le ragazze vincitrice del derby in serie C se la vedranno domenica in casa contro il Subaro Genova Voltri, squadra alla portata. Con una vittoria ci sarebbe il rilancio in classifica.