Sanremo, l’associazione ‘Mappamondo’ aderisce alla manifestazione per ricordare Giulio Regeni

Sanremo. Alle 19,41 di sabato 25 gennaio in decine di città e piazze italiane mille luci saranno pronte ad accendersi per ricordare la sparizione di Giulio Regeni, avvenuta il 25 gennaio del 2016. Anche l’associazione ‘Mappamondo’ di Sanremo parteciperà all’iniziativa proposta da Amnesty International che nella città dei fiori si terrà in via Escoffier all’angolo di via Matteotti a partire dalle 19.15.

«Tutti possono partecipare all’iniziativa, che non è una semplice manifestazione, ma vuole rinnovare con forza e costanza la domanda di verità sulla morte di Giulio ed essere un abbraccio fortissimo di sostegno di tutta Italia ai suoi coraggiosi genitori Paola e Claudio» – spiega Amnesty International.