Sanremo. Si è svolta nel salone del teatro della chiesa di S.Siro l’annuale premiazione degli atleti più meritevoli della Asd Foce, protagonisti della stagione atletica 2019.

La festa, alla quale hanno partecipato oltre 60 atleti, prevalentemente delle categorie giovanili, ha ricordato anche i 60 anni di vita della società,una delle più vetuste della storia sportiva di Sanremo. Presente il consiglio direttivo della Foce (presidente Kelly Ternelli, vice Bruno Toblini, segretario Vittorio Bertellotti, consiglieri Sabrina Palumbo e Enrico De Cristofaro).

La cerimonia dei 6 decenni della Foce ha vissuto con la presenza in sala di due “testimonial” d’eccezione quali la prof.ssa Patrizia Prosperi, campionessa italiana allieve degli anni 80 e il master (87 anni) Luciano Rossi, 50 podi in carriera, dei quali 25 sul gradino più alto.

Il tutto si è svolto nella semplicità più naturale senza retoriche e lungaggini; al tavolo delle premiazioni hanno sfilato tanto i pulcini esordienti quanto campioncini del calibro di Alessia Laura, Nicole Crescente, Davide Ebrille, Gabriele Avagnina, Tiziano Mercuri. Assente il meraviglioso gruppo di fondisti senior, impegnato in una gara fuori Sanremo ma che festeggerà a parte il 2019.

Al termine, come sempre, un variegato e abbondante rinfresco, offerto dalle numerosissime famiglie presenti in sala. Un grazie particolare al consigliere Enrico De Cristofaro per avere arricchito la festa con la proiezione delle foto che hanno ricordato i momenti salienti dell’anno sportivo 2019.