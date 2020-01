Sanremo, la rotonda della Foce è (quasi) pronta. Ma i cartelli sono al contrario

Sanremo. “Il triangolo no, non l’avevo considerato…”. Deve essere questa la strofa balzata alla mente dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella quando ha preso visione di come sono stati posizionati i cartelli nella rotatoria della Foce. A lavori praticamente ultimati, l’opera pubblica cantierata dall’amministrazione Biancheri uno e giunta a termine in queste ore, dopo otto mesi dalla posa della prima pietra, presenta già i primi “problemi tecnici”. In particolare, se il fulcro e i giardini sembrano essere stati eseguiti a regola d’arte, a non essere passato inosservato è il posizionamento di un segnale di precedenza.

Arrivando da Corso Degli Inglesi, infatti, ci si imbatte in triangolo bianco dai bordi rossi che messo a quella maniera, ovvero con la punta all’insù, indica un pericolo imminente. Sarebbe quindi rischioso avventurarsi nella rotatoria? No, si tratta semplicemente di una svista. Il segnale, con tutta probabilità, è stato posizionato sottosopra dalla ditta appaltatrice. Poca roba, insomma, quel che basta per generare una miriade di fotomontaggi da pubblicare sui social.

Più serio, invece, è il posto scelto per installare il palo che sorregge il cartello. Un esperto in scuola guida avrebbe qualcosa da ridire: per questioni di sicurezza, sarebbe dovuto essere messo sul lato destro della carreggiata, in maniera tale che in caso di imprevisto un veicolo non finisca per schiantarcisi in pieno.

Insomma, la rotonda della Foce – attesa da decenni dagli abitanti del quartiere e non solo – nonostante sia finalmente cosa fatta, riesce ancora a far parlare di sé.