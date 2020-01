Sanremo, la consigliera Badino passa ufficialmente in Forza Italia. Cozza rimane in Lega

Sanremo. Manco a fare in tempo a scrivere l’indiscrezione che è diventata ufficiale. La consigliera comunale Patrizia Badino, ex Lega Salvini Premier, ufficializza il passaggio nel gruppo di Forza Italia nel consiglio comunale matuziano.

Simone Baggioli, capogruppo e neo coordinatore provinciale, commenta così il nuovo arrivo: «Per me è una grande soddisfazione che dimostra come la nuova linea politica adottata, a differenza del passato, giovi alle dinamiche di partito. Inclusione, entusiasmo e spirito di squadra, sono i fondamenti di questa “nuova” attività politica di questo gruppo di amici».

«Sono onora dell’interesse dimostrato da Forza Italia rispetto alla persona – aggiunge Badino. La sofferta decisione nasce dal voler essere parte attiva di un qualcosa in di venire e non essere lasciata in disparte come successo fino ad ora».

Diverso, invece, il destino dell’altra consigliera leghista Federica Cozza, sul cui conto sono circolate voci di un possibile passaggio in Fratelli d’Italia, partito del compagno Massimiliano Iacobucci. «Nonostante il mio compagno sarà, forse, candidato in FdI alle regionali, la mia intenzione è di rimanere fedele alla maglietta con cui ho corso alle scorse elezioni comunali. Se dovesse candidarsi, sarò sicuramente in difficoltà sul voto ma non vuol dire che per questo motivo debba abbandonare il mio gruppo consigliare».