Sanremo, Junior Cally è arrivato. Questa mattina le prove all’Ariston

Sanremo. Il cantante più discusso, almeno finora, di questo settantesimo Festival è arrivato questa mattina nella Città dei Fiori. Junior Cally, al secolo Antonio Signore, trapper romano che si esibisce con una maschera antigas sul volto, è all’Ariston questa mattina intorno alle 10:30, scortato da sei bodyguard e seguito da una valanga di fotografi che non aspettavano altro che il suo arrivo.

Cally nella Città dei Fiori è una prova, praticamente inconfutabile, che le tantissime polemiche che sono sollevate, in tutta Italia e che hanno coinvolto anche il mondo della politica, non sono servite a boicottare la presenza dell’artista, i cui testi hanno fatto tanto discutere.

Scortato ma in sordina, il rapper scelto da Amadeus per entrare a far parte dei big della kermesse canora, è entrato in teatro dalla porta di servizio che collega il vicino hotel Globo al luogo simbolo della musica italiana.