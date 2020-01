Sanremo. Nulla da fare alla palestra Itisis di Imperia per la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu che perde 3 a 0 contro un’attenta NSC Autoscuola Alfieri Imperia.

Perde anche la Mazzu Wow per 2/1 contro il S.Pio X , partita valida per il campionato U12 CSI. Le altre compagini della scuola Mazzucchelli vincono sia al Mercato dei Fiori che a Villa Citera.

di 7 Galleria fotografica Sdp Mazzucchelli









Al Mercato dei Fiori, la Mazzucard ha fronteggiato l’Andora Volley imponendosi per 3/0, partita valida per il campionato under 13/F CSI, mentre a Villa Citera la 101 Caffè Mazzu ha dovuto fronteggiare il Bordy Clinica Bistolfi U13/F FIPAV.

Domenica 19 gennaio presso il Palacanepa di Diano Marina, si è svolta la seconda tappa del concentramento U12 JUNIOR 4×4, dove la società matuziana ha presenziato con parecchie squadre ottenendo pregevoli risultati.