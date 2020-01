Pioggia di insulti nella chat della Lega, la consigliera Cozza si autosospende: «Silenzio del partito inaccettabile»

Sanremo. Una pioggia di insulti arrivati nella chat della Lega alimentati dal silenzio degli esponenti della sezione locale del partito. La consigliera comunale Federica Cozza torna sull’indiscrezione che la dava in transito a Fratelli d’Italia (dopo l’uscita, ufficializzata ieri, della collega consigliera Patrizia Badino, approdata a Forza Italia) per annunciare la sua autosospensione dal gruppo consigliare del Carroccio.

Una decisione “sofferta ma obbligata”, spiega Cozza, giunta al culmine dei malumori che agitano, dal giorno successivo alle elezioni dello scorso maggio, le fila del partito di Matteo Salvini. «Ho iniziato il mio impegno nella Lega nel 2018, quando le elezioni erano lontane. Nonostante abbia contribuito fattivamente alla formazione della lista, risultata la più votata in assoluto nel panorama del centrodestra, nessuno mi ha mai ringraziato. Anzi, la mia presenza sembra essere vissuta con diffidenza e sopportazione.

Nonostante le dichiarazioni che ho reso ieri sera – spiega a Riviera24.it - con le quali ho smentito le indiscrezioni uscite sul mio conto, ho ricevuto una valanga di insulti che non posso tollerare. Ho deciso, quindi, di autosospendermi dal partito anche perché nessuno, a parte il segretario Medlin che ringrazio, ha mosso un dito per difendermi pubblicamente dalle accuse ingiustificate scagliate nei miei confronti. Non un cenno, non un messaggio rivolto ai militanti.

Rivendico – conclude la consigliera – il lavoro fatto in Lega nel corso di questi anni ma a tutto bisogna porre un limite. Valuterò il da farsi nel corso della prossima settimana e poi scioglierò le riserve sul mio futuro all’interno del consesso del consiglio comunale».