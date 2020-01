Sanremo. Inizio d’anno positivo in casa Mazzucchelli. Tra sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio l‘Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu femminile, ha infatti disputato due partite, vincendole entrambe per 3/0 e giocandole però sotto tono.

Nello stesso week-end a Pietra Ligure, si è disputata la prima partita del campionato U12 mista CSI dove la Mazzu WOW ha conseguito una sconfitta, perdendo 3/0 contro il Maremola Volley. Nonostante tutto, l’allenatrice

D. Bordoli si reputa molto soddisfatta ed emozionata poiché questa è stata la prima partita 6×6, disputata da bambini sotto leva che hanno giocato tutti e che sono stati molto bravi nonostante la loro inesperienza.

A Villa Citera, domenica 12 gennaio, la formazione Mazzucard ha prevalso, pur non esprimendosi al meglio, per 3/0 sull’Andora Volley. Nel pomeriggio la Conad City Mazzu ha affrontato l’Alassio Volley nel campionato U14/F CSI, in una fantastica partita conclusasi 3/2 per le padroni di casa. Scontro molto combattuto quello tra le 2 squadre che infatti hanno dato spettacolo mostrando anche buone fasi di gioco.

Il coach M. Biglieri si reputa soddisfatto della prestazione delle sue ragazze che sono riuscite a giocare tutte quante e a parer suo sembra che incomincino a giocare più da squadra, il risultato è stato anche frutto del notevole turnover applicato dall’allenatore nelle altre partite disputate precedentemente.