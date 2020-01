Sanremo. Sabato 11 gennaio dalle 10 alle 12 le consulenti di Sanremo e Imperia de La Leche League Italia, (Erica e Giulia) terranno un incontro all’interno di Parco Ormond, nel Museo dei fiori, (in corso Cavallotti 113) accanto alla vasca dei cigni. La Leche League, che già dal 2011 organizza a Sanremo incontri per mamme ogni mese, aggiunge quindi ai suoi appuntamenti anche questa nuova stupenda e romantica “sede”.

Gli incontri – che si svolgono in collaborazione con l’Asl 1 sia per il consultorio di Sanremo sia per quello di Ventimiglia – sono gratuiti e aperti a tutti: mamme e bambini, papà, nonne e nonni, amiche. Non serve alcuna prenotazione. Il tema dell’incontro sarà: “L’arte dell’Allattamento – Informarsi per partire bene e superare le difficoltà”.

Per informazioni, contattare le Consulenti della Provincia di Imperia Erica 347.0181269 o Giulia 393.2342005. Il sito è www.lllitalia.org

Ecco l’elenco degli incontri mensili previsti nel territorio nei prossimi tre mesi:

GENNAIO

Sanremo Museo dei Fiori

Sabato 11 – ore 10/12

“L’arte dell’Allattamento – Informarsi per partire bene e superare le difficoltà”

Ventimiglia Asl

Giovedì 16 – ore 9.30/11.30

Corso pre parto : domande libere e nozioni per iniziare un buon percorso di allattamento

FEBBRAIO

Sanremo Museo dei Fiori

Sabato 15 – ore 10/12

“Sogni d’oro. Aspettative e gestione del sonno della famiglia che allatta”

Sanremo Asl

Lunedì 3 – ore 10/12

Corso pre parto : domande libere e nozioni per iniziare un buon percorso di allattamento

MARZO

Sanremo Museo dei Fiori

Sabato 7 – ore 10/12

“Svezzamento passo dopo passo”

Ventimiglia Asl

giovedì 5- ore 9.30/11.30

Corso pre parto : domande libere e nozioni per iniziare un buon percorso di allattamento

La Leche League ODV, Lega per l’Allattamento Materno, è un’organizzazione di volontariato internazionale, assistenziale, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1956, presente in 72 Paesi del mondo con circa 7200 Consulenti.

Si pronuncia “la lece lig” e si abbrevia spesso nella sigla LLL. Esiste in Italia dal 1979 e oggi è composta da circa 125 Consulenti, tutte donne che hanno allattato almeno un figlio almeno un anno e che hanno seguito un accurato tirocinio per sostenere altre donne nella gestione dell’allattamento.

La Leche League fornisce informazioni e sostegno alle madri che allattano, offrendo consulenze telefoniche, via e-mail e organizzando incontri di gruppo. La Leche League cura anche i Convegni per operatori della salute, una pagina Facebook per le mamme e le famiglie e una rivista digitale per operatori, La Gazzetta della Prolattina.