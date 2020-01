Sanremo. Si sono accese alle 21 in punto le luminarie di via Matteotti plasmate sulle parole della più famosa delle canzoni italiane, quelle “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno che con la sua Volare vinse il Festival del 1958, in coppia con Johnny Dorelli. A battezzare l’evento è stato il direttore artistico e conduttore della settantesima edizione della kermesse canora Amadeus che ha accompagnato il sindaco Biancheri in un momento toccante per il pubblico presente.

di 14 Galleria fotografica Sanremo, Amadeus inaugura le luminarie di Volare









All’appuntamento era presente anche l’ideatore delle luminarie Tiziano Corbelli che, dopo la prima installazione tenuta a “battesimo” da Totò, quando fece omaggio alla poesia del Principe De Curtis, ha continuato a creare installazioni luminose con i testi di Lucio Dalla a Bologna.

L’evento, organizzato dagli assessori Alessandro Sindoni e Silvana Ormea, ha voluto rendere omaggio all’indiscusso protagonista della musica italiana. La luminaria dedicata a “Nel blu dipinto di blu” inizia nei pressi del Teatro Ariston per poi svilupparsi in via Matteotti e arrivare sino al Casinò dove, proprio nel ’58, Modugno conobbe il successo mondiale.

Il primo cittadino, prima di premere sul pulsante rosso che ha illuminato Volare e lasciarsi trasportare, come tutti gli intervenuti, dalle note del brano, ha letto una lettere inviata dalla moglie di Modugno che per motivi di salute non è potuta essere a Sanremo questa sera. Amadeus, dal canto suo, ha voluto spendere nuovamente parole preziose per tutta la Città dei Fiori, ringraziando i residenti per l’accoglienza ricevuta: «Mi state facendo sentire come a casa».