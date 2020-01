Sanremo, il Casinò festeggia l’Epifania con “Imitamorfosi” di Claudio Lauretta

Sanremo. Il Casinò festeggia l’Epifania domenica 5 gennaio con il nuovo spettacolo di e con Claudio Lauretta, collaborazione ai testi e alla musica del maestro Sandro Picollo.

Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi più o meno famosi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.

Ecco che allora, nello spettacolo teatrale Imitamorfosi, si fonde l’imitazione con la metamorfosi, indi l’attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali.

Claudio nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati, racconta ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben congeniati, quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce, come un moderno Fregoli.

Al suo fianco, il Maestro Picollo, abile chitarrista, che da anni lo accompagna “svogliatamente” in tutti i palcoscenici d’Italia, sembra non divertirsi molto ad essere li, ma con le sue esternazioni fulminee e sagaci, fa subito breccia nel

cuore del pubblico.

Imitamorfosi è per tutti, fa trascorrere momenti spensierati e tiene incollato lo spettatore in uno spettacolo in cui l’energia è sempre al top, in modo leggero, amichevole, non banale, dal momento in cui inizia sino alla fine.

Biografia: Imitatore, Attore, Comico visto a Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent 2015 e Colorado On stage 2016/17 dove imita Vittorio Sgarbi, Donald Trump E Matteo Renzi. Camaleontico e trasformista, con una formidabile mimica facciale ha dato vita alle sue personalissime imitazioni di Di Pietro, Pozzetto, Vissani, Sgarbi, Grillo, Platinette, Renzi, Giuliano Ferrara, Giovanni Floris e tantissimi altri. Sua la voce dello Spot tormentone del “12.40”. in onda su tv e radio nazionali.

Il video You Tube di Italia’s Got Talent conta oltre tre milioni e mezzo di visualizzazioni. Fa parte ormai da oltre otto anni del cast fisso di CIAO BELLI il programma comico di punta in onda tutti i giorni dalle 13 alle 14 su Radio Deejay.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo (ore 20.30) €110,00 o bicchierata + spettacolo € 40,00. (ore 22.00) Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266.

Lunedì 6 gennaio alle 20 al Roof Garden si svolgerà la serata dedicata alla cultura enogastronomica ed alle eccellenze Valdostane. Si tratta di un evento che coniuga tipicità e creatività di Alta Cucina, dove in uno show

cooking Chef Oggioni e Chef Elior Accademy proporranno alcuni piatti tipici valdostani e Liguri. Allieterà la serata il gruppo folcloristico “Le comité des traditions Valdostaines”.

Si potranno assaporare:

Fusion di Brandacujun alla Ligure (classico rivisitato in chiave New Style)

Risotto alla Parmigiana con mela verde e lieviti

Sella di capriolo al Gin, sedano rapa e salsa gran vineur.

Per prenotazioni tel 0184 595266.