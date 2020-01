Sanremo, guida la moto senza patente e aggredisce i carabinieri: arrestato

Sanremo. Nel pomeriggio di sabato i carabinieri della compagnia di Sanremo hanno notato uno scooter il cui conducente, poco prima d’incrociare il veicolo dell’arma, ha imboccato una strada contromano e si è fermato tra due mezzi in sosta.

Per questo motivo i carabinieri hanno deciso di procedere ad un più accurato controllo. Una volta avvicinatisi al mezzo, la persona alla guida ha improvvisamente aggredito il militare che lo voleva identificare. L’individuo, un 43enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine poiché affidato in prova ai servizi sociali a seguito di condanna per spaccio, è risultato sprovvisto di patente di guida.

Dopo la convalida dell’arresto, è stato condannato all’obbligo di firma quotidiano presso la caserma di Sanremo. A quest’attività si aggiunge l’esecuzione di un provvedimento di carcerazione a carico di una donna sanremese, che dovrà restare al proprio domicilio per nove mesi, per una appropriazione indebita commessa nel 2013.