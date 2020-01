Sanremo, Grafiche Amedeo affronta Cus Genova

Sanremo. Domenica andrà in scena lo scontro al vertice nel campionato di serie d maschile tra la prima in classifica il Grafiche Amedeo RVS Sanremo ed i secondi ad un solo punto il CUS Genova.

La partita sarebbe dovuta giocarsi alla seconde di campionato ma era stata rinviata per allerta rossa. Sarà di sicuro un gara aperta ad ogni risultato ed essenziale per entrambe per rimanere al vertice del campionato. Infatti dopo 2 settimane si rigiocherà il mach in casa del cui a Genova.

In casa del Grafiche Amadeo il mister Cesare Chiozzone sta preparando e motivando la squadra, rosa al completo, per cercare di ottenere i 3 punti per restare isolata in vetta al campionato. Quindi la società invita tutti gli appassionati a Villa Citera Sanremo alle 19.30 domenica 2 febbraio.