Sanremo, Grafiche Amadeo primo in classifica

Sanremo. Bel fine settimana per il Grafiche Amadeo. La squadra maschile capitanata da Jodel Gazzetta ha vinto in casa per 3 set a 1 contro il Volley 3 Stelle Chiavari balzando al primo posto in classifica superando per 1 punto i rivali del Cus Genova.

Questo è un ottimo risultato in vista dell’incontro clou di domenica che vede nella giornata di recupero dovuta all’alluvione proprio le prime due della classe ovvero il Grafiche Amadeo ed il Cus Genova.

Buona vittoria anche da parte della squadra femminile a Casarza Ligure dove con una vittoria per 3 set a 2 le ragazze del Grafiche Amadeo si portano a 19 punti e si allontanano definitivamente dalla zone pericolosa della classifica.

Inoltre le ragazze del Grafiche Amadeo devono recuperare una gara contro il forte Volley Cogoleto.